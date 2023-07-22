Брутян вышла на прогулку с крохой-сыном: моложавая теща Прилучного в спортивном костюме составила компанию

Уже много лет Павел Прилучный снимается в кино. В 2022 году он решил сыграть свадьбу с коллегой Зепюр Брутян. Актер долго переживал из-за развода с первой женой Агатой Муцениеце, но теперь он демонстрирует идиллию с новой избранницей. Не так давно у них родился сын Микаэль. Пара пока скрывает лицо наследника. Молодая жена звезды отказалась от нянь.
На этот раз Брутян решила устроить променад. Она поделилась новыми кадрами. Так как Павел был на работе, ей составила компанию мама Гаянэ. Актриса засняла коляску, которую поставила у пруда. Сама молодая мама села на скамейку. А теща Прилучного в модном спортивном костюме ела мороженое и держала на поводке собаку своей дочки по кличке Тэффи.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит мама Зепюр. Многие отметили, что они очень похожи. Другие отметили, что у пары шикарное место для прогулок с малышом. Напомним, что у Прилучного есть сын Тимофей и дочка Мия от первого брака. Он поддерживает с ними отношения.
Мама Зепюр Брутян на прогулке с внуком. Фото: соцсети звезды