Брутян вышла на прогулку с крохой-сыном: моложавая теща Прилучного в спортивном костюме составила компанию

На этот раз Брутян решила устроить променад. Она поделилась новыми кадрами. Так как Павел был на работе, ей составила компанию мама Гаянэ. Актриса засняла коляску, которую поставила у пруда. Сама молодая мама села на скамейку. А теща Прилучного в модном спортивном костюме ела мороженое и держала на поводке собаку своей дочки по кличке Тэффи.

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