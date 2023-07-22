Сын Никаса Сафронова: «С женщинами постоянно боремся, выпроваживаем их, чтобы не засиживались»

Пианист Лука Затравкин дал новое интервью, в котором рассказал о взаимоотношениях со своим отцом, известным художником Никасом Сафроновым.

«И мы с отцом, наверное, в чем-то схожи, как и любые люди. Я на это надеюсь. Просто я не присматриваюсь. Стараюсь нарочито не копировать. Одно знаю точно, что мы люди добросердечные. Хотя это, может, не всегда полезно для жизни. Доверие к людям может быть излишним. Но все равно это неплохо. И мы верим людям», - поделился музыкант с изданием Msk1.ru.

«Я вижу, как порой люди живут и никому не доверяют в темном мире. А мы живем в светлом. Да, нас обманывают, ситуации бывают разные, но жить надо с чистым сердцем».