Сын Никаса Сафронова: «С женщинами постоянно боремся, выпроваживаем их, чтобы не засиживались»

Пианист Лука Затравкин дал новое интервью, в котором рассказал о взаимоотношениях со своим отцом, известным художником Никасом Сафроновым.
«И мы с отцом, наверное, в чем-то схожи, как и любые люди. Я на это надеюсь. Просто я не присматриваюсь. Стараюсь нарочито не копировать. Одно знаю точно, что мы люди добросердечные. Хотя это, может, не всегда полезно для жизни. Доверие к людям может быть излишним. Но все равно это неплохо. И мы верим людям», - поделился музыкант с изданием Msk1.ru.
«Я вижу, как порой люди живут и никому не доверяют в темном мире. А мы живем в светлом. Да, нас обманывают, ситуации бывают разные, но жить надо с чистым сердцем».
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Споры в звездной семье тоже бывают. Иногда Луке приходится прививать отцу здравый смысл. Так однажды Сафронову захотелось завести большого кота мейн-куна, но сын был против, ибо животное могло попортить домашнюю коллекцию дорогостоящего антиквариата художника.
Пришлось долго приводить аргументы, чтобы отговорить увлеченного Никаса. Но в итоге кошачьего нашествия в доме маэстро удалось избежать.
«А вот с женщинами мы до сих пор постоянно боремся, - вздохнул Затравкин. - Они приходят, мы их выпроваживаем, чтобы сильно не засиживались».