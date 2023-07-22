Наталья Рудова в купальнике повернулась к народу своими «аппетитками»: манкий вид сзади — две половинки в форме сердца

Наталья Рудова уже давно стала известной персоной. Она часто снимается в новых проектах. Многие ее знают по сериалу «Татьянин день». Она продолжает следить за фигурой. В свои 39 лет актриса предпочитает вести активный образ жизни. Она зачастую предстает в смелых нарядах на вечеринках. А на днях звезда улетела отдыхать в Турцию.
На этот раз Рудова решила остановится на роскошной вилле. Она сразу облюбовала бассейн. Актриса в мини-бикини запечатлелась у кромки воды. Она повернулась к камере своим тылом. Блондинка похвасталась своими изящными формами. Наталья предпочла оголить свои ягодицы. Стринги подчеркнули их идеальную форму сердца.
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Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды
«И пусть весь Мир подождет.. Первая фраза которая пришла мне в голову когда мы заселились в нашу виллу в красивом отеле», – заявила она.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Наталья. «Ого, какая», «Какая классная фигура у вас Наталья! И вы шикарная женщина», «Какие аппетитные формы», «Потрясающий вид», — стали писать в Сети.