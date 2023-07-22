Наталья Рудова в купальнике повернулась к народу своими «аппетитками»: манкий вид сзади — две половинки в форме сердца

На этот раз Рудова решила остановится на роскошной вилле. Она сразу облюбовала бассейн. Актриса в мини-бикини запечатлелась у кромки воды. Она повернулась к камере своим тылом. Блондинка похвасталась своими изящными формами. Наталья предпочла оголить свои ягодицы. Стринги подчеркнули их идеальную форму сердца.

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