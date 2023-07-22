Арзамасова засняла подросшего сына Авербуха на прогулке: с нежностью обнял пушистого питомца

На этот раз Лиза поделилась кадром с прогулки. Она запечатлела подросшего наследника. Лев на лужайке обнял с нежностью своего четвероногого питомца. У Актрисы живет несколько собак. Мальчик подружился с пушистыми членами семьи.

«Нежность», – заявила Арзамасова.

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