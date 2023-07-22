Арзамасова засняла подросшего сына Авербуха на прогулке: с нежностью обнял пушистого питомца

Лиза Арзамасова уже давно стала известной персоной. Она не скрывает, что любит проводить на съемках и играть в театре. После съемок сериала «Папины дочки» она остается востребованной актрисой. При этом она построила личную жизнь. Артистка счастлива в браке с Ильей Авербухом. Недавно они отдохнули в Турции. А вт их сын Лев ждал пару дома.
На этот раз Лиза поделилась кадром с прогулки. Она запечатлела подросшего наследника. Лев на лужайке обнял с нежностью своего четвероногого питомца. У Актрисы живет несколько собак. Мальчик подружился с пушистыми членами семьи.
«Нежность», – заявила Арзамасова.
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Лиза Арзамасова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как подрос сын Авербуха. «Очень большая нежность и дружба! А Лёва это всегда клево!», «Очень хорошая дружба, видно Льву Ильичу понравилась данная порода», «Воспитание правильное на 100%. Любить братьев наших мелких это так классно!» — стали писать в Сети.