Ксения Собчак в платье-халате и шляпке отметилась с Константином Богомоловым в Провансе: устроили шопинг

Ксения Собчак уже много лет строит карьеру. Она стала известной телеведущей. Блондинка регулярно берет интервью у известных персон и снимает свои проекты. В 2022 году она едва не покинула страну, но вернулась. В тот момент выяснилось, что у звезды есть гражданство Израиля. Но она продолжает путешествовать. Этим летом ей захотелось устроить отпуск во Франции.
На этот раз Собчак приехала во Францию. Она наслаждается отдыхом вместе с мужем Константином Богомоловым. Примечательно, что телеведущая устроила шопинг, так как является фанатом антикварных вещей. На фото блондинка запечатлелась в шляпке и платье-халате с принтом. Ее супруг отметился в шортах и футболке.
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Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: соцсети звезды
«После опер в Провансе отправились в городок Иль Сюр Сорг - деревушка антикваров. Именно отсюда все вещи попадают на блошиный рынок под Парижем, но уже с увеличением цены. Надо понимать, что привезти любую вещи из Европы по-прежнему несложно, просто логистика поменялась, много классных перевозчиков , а на транзите стал зарабатывать Казахстан», – поделилась она.
Поклонники удивились, что Собчак находится во Франции. Многие осудили ее за излишние траты.