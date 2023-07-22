Ксения Собчак в платье-халате и шляпке отметилась с Константином Богомоловым в Провансе: устроили шопинг

На этот раз Собчак приехала во Францию. Она наслаждается отдыхом вместе с мужем Константином Богомоловым. Примечательно, что телеведущая устроила шопинг, так как является фанатом антикварных вещей. На фото блондинка запечатлелась в шляпке и платье-халате с принтом. Ее супруг отметился в шортах и футболке.

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