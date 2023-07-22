Ксения Собчак в платье-халате и шляпке отметилась с Константином Богомоловым в Провансе: устроили шопинг

Ксения Собчак. Фото: соцсети звезды

Телеведущая проводит отпуск во Франции. Звезда призналась, что нашла способ привозить вещи из Европы.

Ксения Собчак уже много лет строит карьеру. Она стала известной телеведущей. Блондинка регулярно берет интервью у известных персон и снимает свои проекты. В 2022 году она едва не покинула страну, но вернулась. В тот момент выяснилось, что у звезды есть гражданство Израиля. Но она продолжает путешествовать. Этим летом ей захотелось устроить отпуск во Франции. 

На этот раз Собчак приехала во Францию. Она наслаждается отдыхом вместе с мужем Константином Богомоловым. Примечательно, что телеведущая устроила шопинг, так как является фанатом антикварных вещей. На фото блондинка запечатлелась в шляпке и платье-халате с принтом. Ее супруг отметился в шортах и футболке. 

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Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: соцсети звезды

«После опер в Провансе отправились в городок Иль Сюр Сорг - деревушка антикваров. Именно отсюда все вещи попадают на блошиный рынок под Парижем, но уже с увеличением цены. Надо понимать, что привезти любую вещи из Европы по-прежнему несложно, просто логистика поменялась, много классных перевозчиков , а на транзите стал зарабатывать Казахстан», – поделилась она.

Поклонники удивились, что Собчак находится во Франции. Многие осудили ее за излишние траты. 

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