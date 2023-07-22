40-летняя Бородина в стрингах обнажила свои «сочные» бедра: без юбки щегольнула на яхте, изумив народ

На этот раз Бородина предстала на яхте. Целый день она веселилась и загорала. На этот раз телеведущая поделилась пикантными кадрами. Она предстала без юбки, завязав лишь рубашку на узел. Брюнетка покрасовалась в черном купальнике. Стринги подчеркнули ее формы. Ксения продемонстрировала упругие бедра и следы от загара.

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