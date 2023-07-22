40-летняя Бородина в стрингах обнажила свои «сочные» бедра: без юбки щегольнула на яхте, изумив народ

Ксения Бородина уже много лет строит карьеру. Она стала одной из самых известных персон в стране. Ксения продолжает вести шоу «Дом-2». При этом она пережила два развода. Теперь телеведущая наслаждается свободой. Она не так давно отпраздновала свое 40-летие. Этим летом звезда отдыхает в Турции с родными и подругами.
На этот раз Бородина предстала на яхте. Целый день она веселилась и загорала. На этот раз телеведущая поделилась пикантными кадрами. Она предстала без юбки, завязав лишь рубашку на узел. Брюнетка покрасовалась в черном купальнике. Стринги подчеркнули ее формы. Ксения продемонстрировала упругие бедра и следы от загара.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Вишня, миндаль, корица. Путанный мелкий почерк. Боже. Зачем ты снишься каждой безумной ночью?» – написала звезда.
Поклонники были восхищены тем, как выглядит Бородина. «Кайф, когда женщина не стесняется лирики и выражения чувств», «Какая красивая породистая женщина», «Классные, стильные фото. Мне очень нравится!», «В роскошной форме», — стали писать подписчики.