Рудова в мини-бикини плюхнулась в воду, намочив свой аппетитный «поплавок» — трусики впились в недра

Наталья Рудова уже много лет снимается в кино. Она стала одной из самых известных персон в России. Примечательно, что блондинка в свои 39 лет следит за фигурой. Она зачастую раздевается перед камерой. Примечательно, что актриса не торопится выходить замуж, но регулярно оказывается в центре внимания у мужчин.
На этот раз Рудова предстала на курорте. Она приехала отдыхать в Турцию. Блондинка нежится на солнце. 22 июля на решила искупаться в море. Актриса в двухцветном купальнике плюхнулась в воду. Она нырнула и стала плавать в прозрачной воде, засветив свои формы во всей красе. Наталья показала пышный тыл. Черные стринги впились в ее ягодицы.
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«Вы посмотрите какая красивая и чистая вода в нашем отеле… Это очень важно для полноценной перезагрузки», – написала звезда.
Поклонники были сражены увиденным. «Я конечно дико извиняюсь, но вас ни разу не штрафовали за вашу противозаконную красоту?», «Вау, как это красиво», «Русалки водятся только в чистой воде», «Какая шикарная фигура», — стали писать подписчики.