Рудова в мини-бикини плюхнулась в воду, намочив свой аппетитный «поплавок» — трусики впились в недра

На этот раз Рудова предстала на курорте. Она приехала отдыхать в Турцию. Блондинка нежится на солнце. 22 июля на решила искупаться в море. Актриса в двухцветном купальнике плюхнулась в воду. Она нырнула и стала плавать в прозрачной воде, засветив свои формы во всей красе. Наталья показала пышный тыл. Черные стринги впились в ее ягодицы.

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