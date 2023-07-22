«Нас собрались бить, и мы убежали через кухню»: Воля вспомнил свое знакомство с Харламовым

Шоумен Павел Воля рассказал своей жене Ляйсан Утяшевой, как он перебрался из Пензы в Москву. По словам юмориста, столица приняла его далеко не сразу.

После окончания университета в 21 год Воля получил звонок от другого ведущего и кавээнщика Олега Савельева. Тот предложил выступить в Москве на Новый год и заработать денег от лица команды «Утомленные солнцем», в которой якобы состоял.

«Я сказал: «Слушай, я вешаю трубку. Я прекрасно знаю команду КВН «Утомленные солнцем». Там нет Олега». Он говорит: «Послушай, не вешай трубку, я из другой команды, они только недавно меня взяли к себе, я сейчас играю с ними!» - вспомнил Паша в шоу «Вкусно с Ляйсан».

Воля приехал в столицу и был вынужден ночевать на квартире у Савельева. Там же они наспех придумали программу для выступления вместе с другими кавээнщиками.

«Я в этот день познакомился с Харламовым, который пришел. Саня Коркин был еще из команды «Незолотая молодежь». И были четыре девочки из МГСУ… Они все к Харламову пришли, – рассказал шоумен. – Мы сделали программу юмористического характера и пришли выступать в ресторан «Тропикана».

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