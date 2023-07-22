«Нас собрались бить, и мы убежали через кухню»: Воля вспомнил свое знакомство с Харламовым

Шоумен Павел Воля рассказал своей жене Ляйсан Утяшевой, как он перебрался из Пензы в Москву. По словам юмориста, столица приняла его далеко не сразу.
После окончания университета в 21 год Воля получил звонок от другого ведущего и кавээнщика Олега Савельева. Тот предложил выступить в Москве на Новый год и заработать денег от лица команды «Утомленные солнцем», в которой якобы состоял.
«Я сказал: «Слушай, я вешаю трубку. Я прекрасно знаю команду КВН «Утомленные солнцем». Там нет Олега». Он говорит: «Послушай, не вешай трубку, я из другой команды, они только недавно меня взяли к себе, я сейчас играю с ними!» - вспомнил Паша в шоу «Вкусно с Ляйсан».
Воля приехал в столицу и был вынужден ночевать на квартире у Савельева. Там же они наспех придумали программу для выступления вместе с другими кавээнщиками.
«Я в этот день познакомился с Харламовым, который пришел. Саня Коркин был еще из команды «Незолотая молодежь». И были четыре девочки из МГСУ… Они все к Харламову пришли, – рассказал шоумен. – Мы сделали программу юмористического характера и пришли выступать в ресторан «Тропикана».
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Однако для гостей заведения эта группа была объявлены как команда «Утомленные солнцем». Публика сидела несколько часов, ожидая, когда же на сцене появится Миша Галустян или хоть кто-нибудь из сочинского коллектива. Но среди выступающих был только Савельев, которого никто не знал.
«В полвторого ночи к нам подошел менеджер ресторана и сказал: «Через кухню валите…» Я на сцене стоял, и мне Харламов машет. А я выступаю и думаю: вау, классно выступаю, и Гарик мне машет типа «чувак, давай еще». И меня прям сдергивают со сцены».
«Ну, короче, нас собрались бить, и мы убежали через кухню. А знаешь, что самое удивительное? Тот же чувак, что сказал нам бежать, потом сказал: «Не хотите выступить седьмого числа, на Рождество?» И мы выступили, как команда КВН «Утомленные солнцем» седьмого января в «Тропикане». Тогда он нам сказал бежать в час ночи, на полчаса раньше это произошло».
Потом по отработанной схеме комики выступили и на Старый Новый год. После этого Воля вернулся в Пензу и расстроил родителей новостью о том, что он переезжает в Москву.