«Маман топ»: Алсу показала свою родительницу в личном бутике

Среди последних публикаций личного микроблога певицы Алсу появились редкие снимки с ее мамой.
Алсу показала маму в одежде собственного бренда. При этом исполнительница восхитилась красотой своей родительницы.
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«Мамик наконец-то доехала до моего бутика. Моя супермодель. Извините все наши предыдущие модели, но маман топ», – отметила Алсу.
Разия Сафина позировала в одежде черно-бело-голубой гаммы. Моложавая мама Алсу продемонстрировала и брючные костюмы, и юбки с блузками.
Мама Алсу. Фото: Global Look Press
68-летняя архитектор Сафина профессионально позировала для бутика дочери. А Алсу поинтересовалась у поклонников, похожа ли она на родительницу. Большинство из подписчиков Алсу ответили, что родственницы действительно очень похожи между собой.