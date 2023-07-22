«Маман топ»: Алсу показала свою родительницу в личном бутике

Алсу. Фото: соцсети 

Артистка похвасталась своей родительницей.

Среди последних публикаций личного микроблога певицы Алсу появились редкие снимки с ее мамой.

Алсу показала маму в одежде собственного бренда. При этом исполнительница восхитилась красотой своей родительницы.

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«Мамик наконец-то доехала до моего бутика. Моя супермодель. Извините все наши предыдущие модели, но маман топ», – отметила Алсу.

Разия Сафина позировала в одежде черно-бело-голубой гаммы. Моложавая мама Алсу продемонстрировала и брючные костюмы, и юбки с блузками. 

Мама Алсу. Фото: Global Look Press

68-летняя архитектор Сафина профессионально позировала для бутика дочери. А Алсу поинтересовалась у поклонников, похожа ли она на родительницу. Большинство из подписчиков Алсу ответили, что родственницы действительно очень похожи между собой.

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