«Маман топ»: Алсу показала свою родительницу в личном бутике

Среди последних публикаций личного микроблога певицы Алсу появились редкие снимки с ее мамой.

Алсу показала маму в одежде собственного бренда. При этом исполнительница восхитилась красотой своей родительницы.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Мамик наконец-то доехала до моего бутика. Моя супермодель. Извините все наши предыдущие модели, но маман топ», – отметила Алсу.

Разия Сафина позировала в одежде черно-бело-голубой гаммы. Моложавая мама Алсу продемонстрировала и брючные костюмы, и юбки с блузками.