«Люблю жену и свою работу»: в день рождения Олег Газманов поделился секретами здоровой жизни

22 июля певец Олег Газманов отмечает свой день рождения. В 2023 году народному артисту России исполнилось 72 года.

В праздничном интервью исполнитель поделился, как ему удается сохранять молодецкое здоровье в таком возрасте.

«Специальных секретов здоровья у меня нет. Занимаюсь спортом, стараюсь поменьше есть, люблю жену, семью, страну, своих зрителей. Люблю свою работу: петь и сочинять. Люблю жить. Короче, много чего люблю», - рассказал Газманов ТАСС.

«Если коротко, руководствуюсь по жизни такими правилами:

когда я зол — не отвечаю;

когда я счастлив — не обещаю;

когда грустно и на душе пусто — пишу веселые песни, так жить интересней;

когда мне весело — пишу грустные баллады, чтобы со вселенной поладить;

а когда устал или же не выспался — иду и спортом занимаюсь.

Нагрузка и зарядка — и будет все в порядке».