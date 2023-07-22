«Люблю жену и свою работу»: в день рождения Олег Газманов поделился секретами здоровой жизни

22 июля певец Олег Газманов отмечает свой день рождения. В 2023 году народному артисту России исполнилось 72 года.
В праздничном интервью исполнитель поделился, как ему удается сохранять молодецкое здоровье в таком возрасте.
«Специальных секретов здоровья у меня нет. Занимаюсь спортом, стараюсь поменьше есть, люблю жену, семью, страну, своих зрителей. Люблю свою работу: петь и сочинять. Люблю жить. Короче, много чего люблю», - рассказал Газманов ТАСС.
«Если коротко, руководствуюсь по жизни такими правилами:
когда я зол — не отвечаю;
когда я счастлив — не обещаю;
когда грустно и на душе пусто — пишу веселые песни, так жить интересней;
когда мне весело — пишу грустные баллады, чтобы со вселенной поладить;
а когда устал или же не выспался — иду и спортом занимаюсь.
Нагрузка и зарядка — и будет все в порядке».
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