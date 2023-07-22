Все не так просто: Эмили Блант и Мэтт Деймон рассказали, как надо готовиться к сцене с поцелуями

Голливудские актеры Эмили Блант и Мэтт Деймон пришли вместе в YouTube-шоу Agree To Disagree. Поговорили о еде и о том, что человеку всегда нужно указывать на неприятный запах изо рта, если таковой присутствует. Гигиеническая тема привела звезд к разговорам о поцелуях в кино.

40-летняя актриса рассказала, что хороший представитель их профессии должен правильно готовиться к сцене с поцелуем.

«Когда делаете интимные сцены, есть этикет. Ты должен почистить зубы, использовать жидкость для полоскания рта, приклеить жевательную резинку на небо. А потом уже можно целоваться», — сказала Эмили.

52-летний Мэтт полностью согласился с ее словами и от себя добавил, что, когда он целовался на съемках со Скарлетт Йоханссон, скушавшей перед этим бутерброд с луком, это был ад.

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Напомним, данная пара снималась вместе в фильмах «Меняющие реальность» (2011) и «Оппенгеймер» (2023).