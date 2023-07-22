«Стала утомлять Петра ревностью»: из-за чего могли возникнуть ссоры в семье Заворотнюк и Чернышева

Стало известно, что происходит в личной жизни актрисы Анастасии Заворотнюк и фигуриста Петра Чернышева.

Оказалось, что исполнительница главной роли в сериале «Моя прекрасная няня» могла сама испортить отношения со спортсменом. По словам знакомого звездной семьи, Заворотнюк могла ревновать красавца-мужа и контролировать его. А это в свою очередь могло привести к ссорам между знаменитостями.

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