«Стала утомлять Петра ревностью»: из-за чего могли возникнуть ссоры в семье Заворотнюк и Чернышева

Стало известно, что происходит в личной жизни актрисы Анастасии Заворотнюк и фигуриста Петра Чернышева.
Оказалось, что исполнительница главной роли в сериале «Моя прекрасная няня» могла сама испортить отношения со спортсменом. По словам знакомого звездной семьи, Заворотнюк могла ревновать красавца-мужа и контролировать его. А это в свою очередь могло привести к ссорам между знаменитостями.
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«Настя стала утомлять Петра ревностью и какими-то упреками. Но она, как мудрая женщина, сделала все, чтобы сохранить семью, и приняла решение родить ребенка, чего бы это ни стоило. Ведь у Петра не было детей, а он очень хотел стать отцом», – процитировали приближенного к семье Заворотнюк popcake.tv.
Напомним, ранее стало известно, что сын Анастасии Заворотнюк окончил МГИМО.