«Приземлился затылком на скос ступеньки»: сын Тодоренко и Топалова получил травму головы на отдыхе

Регина Тодоренко с семей улетела отдыхать в Турцию. Несколько беззаботных дней стремительно пролетели, настало время улетать, но вместо того, чтобы паковать чемоданы, звездные родители в панике вызывали скорую помощь. Старший сынок Регины Тодоренко и Влада Топалова, 4-летний Майкл, серьезно травмировался.

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Тодоренко рассказала, что произошло это неожиданно и по вине другого маленького мальчика.

«Наш малыш разбил голову. Это случилось в секунду. Мишка просто хотел облокотиться на мягкий пуфик, а какой-то мальчонка выдернул резко пуфик из-под него, и сын приземлился затылком на скос ступеньки», - написала страшное телеведущая.

Рана оказалась столь серьезной, что пришлось зашивать. Тодоренко испытывает глубокое чувство вины и считает себя плохой матерью.