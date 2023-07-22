«У кого-то дети в 14 и просекко на яхтах пьют»: Ксения Бородина ответила на критику воспитания дочерей

Телеведущая Ксения Бородина рассказала о воспитании дочерей и ответила хейтерам.
Оказалось, Ксения Бородина разрешает дочерям-подросткам маникюр и самим выбирать, какая одежда им нравится.
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Бородина уверена, что ее девочки свободны в выборе. При этом она как мать не переходит границы дозволенного.
«Пару дам мне тут написали, что им как-то «невзросло». А зачем с этим спешить? Я вижу, что одежда на моих детях вполне по их возрасту и воспитанию. У кого-то дети в 14 и просекко на яхтах пьют, но я не считают нужным им ускорять самое хорошее и сладкое время. Взрослыми они всегда успеют стать», – заявила Бородина.
«Я разрешаю красивый маникюр, уходы, минимум мейка – всегда пожалуйста. В конце концов, это девочки. Все еще будет и придет. Это прекрасное чувство наблюдать за их взрослением», – добавила участница шоу «Ледниковый период» в своем микроблоге.