«У кого-то дети в 14 и просекко на яхтах пьют»: Ксения Бородина ответила на критику воспитания дочерей

Телеведущая Ксения Бородина рассказала о воспитании дочерей и ответила хейтерам.

Оказалось, Ксения Бородина разрешает дочерям-подросткам маникюр и самим выбирать, какая одежда им нравится.

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Бородина уверена, что ее девочки свободны в выборе. При этом она как мать не переходит границы дозволенного.