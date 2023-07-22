С корабля на бал: Иван Ургант пришел на «Шоу Воли»

Телеведущий Иван Ургант уже почти полтора года не появляется в эфире со своим вечерним шоу. За это время на ТНТ появилась авторская передача Павла Воли, которая схожа по формату и которая очень быстро пришла телезрителям по душе. Ургант, видимо, решил вспомнить былое и отправился в студию этого шоу, попутно заинтриговав подписчиков своего микроблога.

«Нашел!!!» - сообщил фолловерам Ургант, сфотографировавшись на фоне указателя.

Судя по радости, Ургант целенаправленно искал этот съемочный павильон, не просто проходил мимо и увидел. Кто-то из подписчиков предположил, что он, вероятно, стал гостем нового выпуска.