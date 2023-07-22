Бузова в Африке изголодалась по вниманию: оголила тыл, задрав шорты

Ольга Бузова уже месяц находится на другом континенте и истосковалась по вниманию публики. Поскольку пока приковать взгляды к себе фанатов на концерте удастся нескоро, звезда пошла проверенным путем – поделилась откровенным фото.

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Метод этот давно зарекомендовал себя. Стоит только Бузовой где-то онлайн блеснуть прелестями, как тут же у нее повышаются охваты – таковы законы жанра. Да и Ольге есть что показать: она облачилась в пижамку с шортиками, которые натянула высоко на талию так, что оголились ее мягкие места. Чтобы было виднее, красотка повернулась к зеркалу и продемонстрировала выглядывающие ягодицы.

Напомним, певица в Африке ведет новый сезон шоу про голодающих звезд в паре с Михаилом Галустяном. Проект телеканала ТНТ выйдет в эфир уже в четвертый раз.