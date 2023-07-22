Кристина Асмус призналась, что ее избивал бойфренд: «Полтора года в отношениях с жестоким маньяком»

Кристина Асмус в интервью на YouTube-канале «Прослушка» разоткровенничалась о личном. Звезда не раз в своей жизни намекала, что у нее было тяжелое прошлое. А тут раскрыла в подробностях, что ей пришлось пережить, будучи студенткой.

«Полтора года я была в отношениях с жестоким маньяком-абьюзером. Он бил как не в себя», - призналась звезда. И заметила: «Я не могла прийти ни к кому — ни к однокурсникам, ни к подругам, ни к родителям. Мне было страшно, что меня осудят, скажут, что я сама виновата. Я была одна».