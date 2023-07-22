Рудова предъявила ядреный бюст: купальный лиф сползает – тяжела ноша

Звезда сериала «Татьянин день» Наталья Рудова истосковалась по морю и улетела в Турцию. Для своего роскошного отдыха она выбрала курорт Кемер, остановившись на вилле. От места расположения красотка осталась в восторге – приватный бассейн, тишина, море неподалеку уже подняли ей настроение. Впереди несколько дней релакса и восстановления.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Первым делом красотка поспешила навстречу солнышку. Она облачилась в черное бикини и начала снимать видео, направив камеру на себя. В центре кадра оказался ее пышный бюст, под грузом которого купальный лиф начал сползать. Зрелище фолловеры оценили, искупав актрису в комплиментах.