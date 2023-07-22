Самбурская разделась на сцене до исподнего: по залу прокатился протяжный вздох

Актриса и певица Настасья Самбурская регулярно выходит на сцену в антрепризе «Охота на мужчин». Накануне в Театриуме на Серпуховке вновь состоялся спектакль, кадры с которого звезда отрепостила в своем микроблоге.

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Оказалось, что Самбурская на сцене раздевается. К радости поклонников, красотка остается на подмостках в одном исподнем – черное полупрозрачное боди с кружевами изящно подчеркивает точеные прелести звезды. Свою фигуру Настасья очень долго и тщательно шлифует регулярными занятиями фитнесом, причем, тренируется дома – железная дисциплина!