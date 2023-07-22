Тимур Батрутдинов случайно влюбился на реалити-шоу: уже хочет от нее детей

Комик Тимур Батрутдинов, похоже, нашел ту единственную, которую искал долго и безуспешно все предыдущие годы. На шоу «Выжить в Дубае», в котором сейчас участвует артист, он признался в чувствах девушке из противоположной команды. Во время прогулки на яхте по Персидскому заливу шоумен попробовал взять контакты у красотки с Урала Ангелины Татарченковой.

«Хочу попросить у тебя телефончик, когда все закончится. Я смотрю на тебя не как на одну из многих девушек, а исключительно как на мать моих детей», - признался Ангелине Тимур.

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Татарченковой 25 лет, она родом из села Никольского. Девушка пока не торопится отвечать взаимностью Батрутдинову. Тимур, напомним, искал себе жену на шоу «Холостяк», в реалити «План Б» на пару с Ольгой Бузовой, но так пока ни разу и не был женат.

По материалам сайта kp.ru