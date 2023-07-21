«Бетти здесь очень нравится»: Тата Блюменкранц из «Дома-2» покинула Россию вместе с дочкой и бывшим мужем

Бывшая участница «Дома-2» Тата Блюменкранц после долгой паузы появилась в микроблоге, чтобы сообщить важную новость.

Вместе с шестилетней дочкой Бетти и бывшим мужем Валерой Блюменкранцем Тата покинула Россию и переехала жить в Дубай. Сначала в Эмираты перебрался Валерий, который не так давно развелся со второй женой Аней Левченко. Вслед за Валерой в Дубае теперь обосновалась и Тата Блюменкранц.

Переезд состоялся несколько недель назад. День рождения Бетти, которая родилась 8 июля, Тата и Валера отмечали уже в Дубае.

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