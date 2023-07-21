«Я ни разу не пожалела»: ставшая брюнеткой Ирина Пегова сделала признание

Ирина Пегова. Фото: кадр фильма «За Палыча!»

Актриса Ирина Пегова кардинально преобразилась ради роль в фильме «За Палыча!»

В четверг, 27 июля, в кинотеатрах начнется показ народной комедии «За Палыча!». В необычном виде в картине предстанет обожаемая многими актриса Ирина Пегова. Ради роли мамы главного героя Людмилы она стала брюнеткой.

По сюжету картины сын местного депутата, мажор по имени Тема, попадает в ДТП с влиятельным сотрудником силовых структур. После аварии комфортная жизнь Темы и его семьи заканчивается. Парня отправляют на службу в ВДВ, а его родители переезжают жить в деревню к деду Василию Павловичу, которого в фильме сыграл Сергей Шакуров.

Помимо Ирины Пеговой и Сергея Шакурова, в комедии заняты и другие именитые и любимые поклонниками артисты: Евгений Зарубин, Александр Самойленко, Константин Крюков, Иван Охлобыстин, Валерий Баринов, Александр Лыков и другие.

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Иван Охлобыстин и Александр Лыков в фильме «За Палыча!». Фото: кадр из фильма

«Я ни разу не пожалела, что согласилась сниматься в этой картине: тут собралась отличная команда позитивно заряженных людей, которые давно работают друг с другом, хорошо друг друга знают. И входить в такую компанию, удивляться их фантазии, их энергии, очень приятно», — поделилась актриса Ирина Пегова.

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