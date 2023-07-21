В белом платье со шлейфом и с накидкой на голове: Лера Фрост из «Дома-2» обвенчалась с мужем-депутатом

Бывшая участница «Дома-2» Валерия Фрост поделилась радостной новостью с поклонниками: теперь она не просто жена своего мужа, а жена — перед Богом.

Вместе с влиятельным супругом, депутатом Госдумы Антоном Ткачевым, фамилию которого носит и она, Лера Фрост отправилась к алтарю и принесла клятву верности в церкви.

Для таинства Лера Фрост облачилась в белое платье со шлейфом, а голову покрыла белой накидкой.