В белом платье со шлейфом и с накидкой на голове: Лера Фрост из «Дома-2» обвенчалась с мужем-депутатом

Бывшая участница «Дома-2» Валерия Фрост поделилась радостной новостью с поклонниками: теперь она не просто жена своего мужа, а жена — перед Богом.
Вместе с влиятельным супругом, депутатом Госдумы Антоном Ткачевым, фамилию которого носит и она, Лера Фрост отправилась к алтарю и принесла клятву верности в церкви.
Для таинства Лера Фрост облачилась в белое платье со шлейфом, а голову покрыла белой накидкой.
«21.07.23. Один из самых важных дней в нашей жизни. Наше венчание… Венчание семьи Ткачевых протоиереем Андреем Ткачевым. Перед Господом Богом до самого конца», — поделилась Лера Фрост в микроблоге.
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Напомним, Лера Фрост вышла замуж за своего избранника осенью 2022 года. С тех пор экс-участница реалити-шоу активно интересуется политикой и хвастается дорогими подарками мужа.
Венчание Леры Фрост и ее мужа. Фото: скрин соцсети