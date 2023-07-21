Ограничения в еде не помогают: Ирина Пегова стремительно набирает вес даже летом

Звезда театра и кино Ирина Пегова всю жизнь борется с лишним весом. Имеющая женственные формы актриса призналась, что успех не всегда на ее стороне.

Ирина Пегова старается аккуратно питаться и проходит всевозможные процедуры, способствующие стройности.

«Я люблю различные оздоровительные заведения. Мне помогают массажи, всякие аппараты. Также много хожу, бегаю. И, конечно, питаюсь ограниченно», — поделилась Ирина Пегова.

Правда, по признанию Ирины Пеговой, стоит ей немного расслабиться, как вес начинает увеличиваться.

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