Ограничения в еде не помогают: Ирина Пегова стремительно набирает вес даже летом

Звезда театра и кино Ирина Пегова всю жизнь борется с лишним весом. Имеющая женственные формы актриса призналась, что успех не всегда на ее стороне.
Ирина Пегова старается аккуратно питаться и проходит всевозможные процедуры, способствующие стройности.
«Я люблю различные оздоровительные заведения. Мне помогают массажи, всякие аппараты. Также много хожу, бегаю. И, конечно, питаюсь ограниченно», — поделилась Ирина Пегова.
Правда, по признанию Ирины Пеговой, стоит ей немного расслабиться, как вес начинает увеличиваться.
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Даже за летние месяцы, когда обычно вес теряется сам собой, Ирина Пегова умудрилась поправиться.
«На самом деле за лето я набрала 3 килограмма!» — призналась Ирина Пегова.
По материалам kp.ru