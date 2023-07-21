Умер американский эстрадный певец Тони Беннетт

21 июля в Нью-Йорке скончался американский эстрадный певец Тони Беннетт. Артисту было 96 лет, он не дожил буквально пары недель до очередного дня рождения.

Подробности смерти звезды джаза пока не разглашаются, но известно, что в последние годы жизни он боролся с болезнью Альцгеймера.

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За свою почти 70-летнюю карьеру Тони 19 раз получал премию «Грэмми», в том числе почетную — за заслуги перед жанром в 2001 году. Также в его копилке две «Эмми» и другие награды.

Певец оставил 56-летнюю жену Сьюзен Кроу, сыновей Дэнни и Дэгала, дочерей Джоанну и Антонию, а также девять внуков.

По материалам The Associated Press.