«С сестрой Тимати начал встречаться»: Стас Пьеха рассказал интересные подробности о родственнице Тимура Юнусова

Исполнитель Стас Пьеха рассказал, как начал отношения с сестрой Тимати.
Пьеха отметил, что многие участники «Фабрики звезд» мечтали о звездной родственнице Тимати. Однако она досталась именно исполнителю хита «На ладони линия».
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«Я с сестрой Тимати начал встречаться, которую практически всю «Фабрику» видели участники. Мальчики были в шоке, все мечтали с ней встречаться. И, конечно, Антоша Зацепин тоже. Он там с курточкой бегал, предлагал помочь. Но тут я его причесал. Я был нацелен и она, оказывается, была нацелена. Она смотрела выпуски из звездного дома. На брата любовалась и хотела со мной встречаться», – отметил Пьеха.
Речь идет о двоюродной сестре Тимати – Виктории Смирновой. Об этом Стас Пьеха рассказал в интервью Яне Чуриковой на YouTube-шоу «Фабрика с Яной Чу».
Напомним, ранее мать Тимати рассказала, как объяснила внучке расставание ее родителей.