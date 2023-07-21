«С сестрой Тимати начал встречаться»: Стас Пьеха рассказал интересные подробности о родственнице Тимура Юнусова

Исполнитель Стас Пьеха рассказал, как начал отношения с сестрой Тимати.

Пьеха отметил, что многие участники «Фабрики звезд» мечтали о звездной родственнице Тимати. Однако она досталась именно исполнителю хита «На ладони линия».

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«Я с сестрой Тимати начал встречаться, которую практически всю «Фабрику» видели участники. Мальчики были в шоке, все мечтали с ней встречаться. И, конечно, Антоша Зацепин тоже. Он там с курточкой бегал, предлагал помочь. Но тут я его причесал. Я был нацелен и она, оказывается, была нацелена. Она смотрела выпуски из звездного дома. На брата любовалась и хотела со мной встречаться», – отметил Пьеха.