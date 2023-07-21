«Большая вероятность заработать»: Илья Милохин рассказал, кому из знаков повезет в ближайшее время

Астролог и брат Дани Милохина заявил, кто из знаков получит большую сумму денег уже скоро.
Оказалось, звезда социальных сетей увлекается астрологией. Недавно Илья Милохин поделился с россиянами полезной информацией и спрогнозировал будущее одного из знаков.
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«Львы, сейчас приближается их период, планеты входят в их знак. Поэтому большая вероятность заработать денег или получить их в подарок в самое ближайшее время», – заявил Милохин в беседе с vnimanie.pro.
Напомним, ранее эксперты рассказали о том, какие знаки разорятся в старости.