«Большая вероятность заработать»: Илья Милохин рассказал, кому из знаков повезет в ближайшее время

Илья Милохин. Фото: соцсети 

Родственник сбежавшего из России артиста стал астрологом.

Астролог и брат Дани Милохина заявил, кто из знаков получит большую сумму денег уже скоро.

Оказалось, звезда социальных сетей увлекается астрологией. Недавно Илья Милохин поделился с россиянами полезной информацией и спрогнозировал будущее одного из знаков.

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«Львы, сейчас приближается их период, планеты входят в их знак. Поэтому большая вероятность заработать денег или получить их в подарок в самое ближайшее время», – заявил Милохин в беседе с vnimanie.pro.

Напомним, ранее эксперты рассказали о том, какие знаки разорятся в старости.

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