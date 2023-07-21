Реальная Барби сыграла камео в новом фильме с Марго Робби

21 июля в американских кинотеатрах вышел фильм «Барби», в котором культовую куклу сыграла Марго Робби, а ее парня Кена — Райан Гослинг. Тем не менее создатели картины оставили важный отрывок сюжета для реальной Барби.

Кто не знает, всемирно известная кукла была придумана бизнесвумен по имени Рут Хэндлер. Эта женщина стала соучредителем компании Mattel вместе со своим мужем и первым президентом этой фирмы – производителя игрушек. Свое детище она назвала Барби — в честь собственной дочери.

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На сегодняшний день та самая Барбара Хэндлер уже не девочка, а 80-летняя бабушка. И вот ее пригласили в новый фильм.

В одном из эпизодов героиня Марго Робби присаживается на скамейку в парке, и у нее происходит вдохновляющая беседа с одной старушкой, сыгранной женщиной, в честь которой кукла Барби получила свое имя.

В трейлере картины есть этот кадр — на 2:12.