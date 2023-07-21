Елене Блиновской продлили домашний арест до конца октября

Утром 21 июля в Пресненском районном суде Москвы состоялось очередное заседание про делу Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов на сумму в почти миллиард рублей. «Королева марафонов» явилась в суд, но не стала давать никаких комментариев прессе.

Известно, что она пыталась обжаловать свою меру пресечения в виде домашнего ареста, но сделать этого не удалось.

Как передает РИА Новости с места событий, суд продлил арест Елены еще на три месяца — до 26 октября 2023 года.

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Напомним, ей и ее мужу запрещено пользоваться Интернетом. Следствие считает, что ограничительные меры необходимы, дабы супруги не могли угрожать свидетелям по делу и уничтожать доказательства.