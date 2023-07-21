Арнтгольц проболталась о второй беременности: «Ребенок желанный... Не сразу получилось»

Татьяна Арнтгольц без проблем родила дочку Машу от первого мужа Ивана Жидкова. А вот во втором браке с беременностью у актрисы все сложилось не сразу. Пришлось приложить определенные усилия. Возлюбленная Марка Богатырева дала понять, что пользу для их семьи сыграл ковид.

На самоизоляции супруги практически не вылезали из дома. И вот чудо! Татьяна забеременела. И даже не сразу смогла в это поверить. Как позже со смехом рассказывала актриса, даже ее старшая дочь поначалу скептически отнеслась к тому, что станет старшей сестрой. Маша думала, что ее мама уже не планирует вторую беременность и была приятна удивлена, узнав, что в их семье появится малыш.

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