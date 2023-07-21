Партнерша Ди Каприо по фильму: «Не хотела бы, чтобы он был моим любовником»

48-летнего Леонардо Ди Каприо принято считать одним из самых горячих голливудских звезд. Ну кто бы из девушек ни хотел хотя бы на денек побыть его подружкой?

А вот французская актриса Виржини Ледуайен, сыгравшая вместе с красавчиком в фильме «Пляж» 2000 года, призналась, что не хотела бы. Для нее поцелуи с Ди Каприо на съемочной площадке были одними из худших за всю карьеру.

«Я думаю, что Леонардо — хороший парень, но я бы не хотела, чтобы он был моим любовником, — поделилась она в беседе с изданием Vancouver Sun. — В нем не было честной страсти. Никакой настоящей чувственности в наших любовных сценах». «В наших подводных любовных сценах я могла думать только о том, чтобы не утонуть. Я даже не могу вспомнить его поцелуй».

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Добавим, что эта картина вышла через три года после «Титаника». Лео уже был признанной во всем мире кинозвездой, но выдал слабую игру. Настолько, что за фильм «Пляж» его даже номинировали на «Золотую малину» в категории «Худший актер».