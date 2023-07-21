«Там, где я вижу любовь, она видит лишь друга»: Райан Гослинг без рубашки спел о том, как трудно любить Барби

21 июля в американских кинотеатрах выходит долгожданный фильм «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях. Одновременно на музыкальных сервисах появится саундтрек картины, состоящий из 17 песен, одна из которых — песня Кена (I’m just Ken) в исполнении Гослинга.
Мини-клип на нее с нарезкой кадров из фильма студия Warner Bros. уже опубликовала. И у этого музыкального произведения есть все шансы стать главным хитом лета. Еще бы — накачанный Райан без рубашки поет о том, что возлюбленная не замечает его чувств, как бы он ни старался. Девушки, готовьтесь.
«Потому что я просто Кен.
В любом другом месте мне было бы десять.
Моя судьба жить и умереть хрупкой светловолосой жизнью?
Я просто Кен.
Там, где я вижу любовь, она видит лишь друга.
Что ей нужно, чтобы увидеть мужчину за загаром и бороться за меня?» — поет Гослинг.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Напомним, ранее брутальный актер доходчиво объяснил, почему согласился сыграть кукольного мужчину.