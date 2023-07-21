«Там, где я вижу любовь, она видит лишь друга»: Райан Гослинг без рубашки спел о том, как трудно любить Барби

Райан Гослинг и Марго Робби на премьере фильма «Барби». Фото: Global Look Press

Песня вполне может стать хитом для юных девушек.

21 июля в американских кинотеатрах выходит долгожданный фильм «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях. Одновременно на музыкальных сервисах появится саундтрек картины, состоящий из 17 песен, одна из которых — песня Кена (I’m just Ken) в исполнении Гослинга.

Мини-клип на нее с нарезкой кадров из фильма студия Warner Bros. уже опубликовала. И у этого музыкального произведения есть все шансы стать главным хитом лета. Еще бы — накачанный Райан без рубашки поет о том, что возлюбленная не замечает его чувств, как бы он ни старался. Девушки, готовьтесь.

«Потому что я просто Кен.

В любом другом месте мне было бы десять.

Моя судьба жить и умереть хрупкой светловолосой жизнью?

Я просто Кен.

Там, где я вижу любовь, она видит лишь друга.

Что ей нужно, чтобы увидеть мужчину за загаром и бороться за меня?» — поет Гослинг.

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Напомним, ранее брутальный актер доходчиво объяснил, почему согласился сыграть кукольного мужчину.

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