Запела, чтобы все отстали: Бритни Спирс и Will.I.Am выпустили новый музыкальный дуэт

Похоже, что солист The Black Eyed Peas, рэпер Will.I.Am решил поддержать свою давнюю подругу и партнершу по дуэту Бритни Спирс. Певица уже почти два года как освободилась от опеки, однако новой музыки не выпускает, если не считать невнятного трека с Элтоном Джоном.

На днях в Сети появилась еще одна, уже четвертая по счету совместная песня Бритни и Уильяма под названием Mind Your Business («Займись своими делами»). Новым хитом Спирс она вряд ли станет из-за простеньких музыки и слов. Больше похоже на то, что уставшая от скандалов певица через трек просит публику отстать от нее.