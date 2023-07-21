Запела, чтобы все отстали: Бритни Спирс и Will.I.Am выпустили новый музыкальный дуэт

Похоже, что солист The Black Eyed Peas, рэпер Will.I.Am решил поддержать свою давнюю подругу и партнершу по дуэту Бритни Спирс. Певица уже почти два года как освободилась от опеки, однако новой музыки не выпускает, если не считать невнятного трека с Элтоном Джоном.
На днях в Сети появилась еще одна, уже четвертая по счету совместная песня Бритни и Уильяма под названием Mind Your Business («Займись своими делами»). Новым хитом Спирс она вряд ли станет из-за простеньких музыки и слов. Больше похоже на то, что уставшая от скандалов певица через трек просит публику отстать от нее.
«Где она? Где она? Где она? Где она? Где она? Вот она идет, вот она идет, вот она идет, вот она идет, вот она идет. Что она делает? Что она делает? Что она делает? Что она делает? Что она делает? Слишком много, наблюдаю за тобой», - поет Бритни, а в припеве советует слушателям заняться своими делами.
Такую же мысль 41-летняя певица несколько раз высказывала в своих постах 2022-2023 годов, когда просила назойливую публику и папарацци наконец отстать от нее.
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Напомним, Бритни Спирс и Will.I.Am выпускали совместные треки в 2011-2013 годах. Рэпер также занимался продюсированием альбома певицы тех лет под названием Britney Jean.