«Не ищу легких путей»: Костомаров показал, как учится держать равновесие на протезах

Олимпийский чемпион Роман Костомаров продолжает проходить реабилитацию, кадрами с которой делится с подписчиками. Фигуриста в начале июля выписали из больницы, и теперь он амбулаторно учится жить с новыми конечностями, точнее, с протезами на ногах, которые ему уже установили.

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В этот раз Роман учится держать равновесие. Шаг за шагом — и дистанция пройдена. Правда, пока еще новые ноги могут подводить, но Костомаров не сдается и сходить с пути не собирается.

«Не ищу легких путей, но ищу баланс даже в нынешней ситуации», — подписал видео чемпион.

Впереди у звезды льда — протезирование кистей рук. Напомним, он лишился конечностей из-за гангрены, начавшейся из-за сепсиса. В больницу спортсмен угодил в январе, его самочувствие стремительно ухудшалось, и весь мир молился за чемпиона.