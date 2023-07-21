Блинчики от Левы: Арзамасова показала, как сынок от Авербуха замесил тесто — мамин помощник

Актриса Елизавета Арзамасова воспитывает сына Леву от фигуриста Ильи Авербуха. Кроха совсем уже большой, в августе ему исполнится два годика. И растет малыш маминым помощником — с удовольствием участвует в домашних делах и на кухне помогает.

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Арзамасова с сыном решили стряпать блинчики. С мамиными подсказками кроха внес все ингредиенты и даже яичко разбил собственноручно. Получилось у него, похоже, даже лучше, чем у взрослых. Полакомились всей семьей, блинчики от Левы получились знатными!