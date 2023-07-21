Наталья Рудова в одном полотенце покрасовалась перед зеркалом: на пышных формах закрепила и дразнится

Звезда сериала «Жизнь по вызову» Наталья Рудова показала свои сборы перед выходом в свет. Снимать на видео их красотка начала аж в душе. Причем не постеснялась продемонстрировать гигиеническую процедуру с мочалкой. А потом научила прекрасную половину зрительниц, как сушить волосы.

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Выйдя из душа, Рудова обмоталась полотенцем, закрепив его на пышных формах. И стала сушить волосы, жалуясь, как сильно они успели у нее испортиться. Дело в том, что Наталья участвовала в шоу «Выжить в Дубае», где весной уже достаточно жарко. И теперь вынуждена спасать локоны специальными средствами.