«Она сама себя наказала»: Дружинина объяснила, почему ей жалко Пугачеву

Многие звезды покинули страну, начиная с весны 2022 года. Их всех пожалела режиссер Светлана Дружинина. Она убеждена, что эмигрировавшие на чужбине не нужны никому. Все они будут отчаянно тосковать по родине. Но кинодеятель не хотела бы, между тем, чтобы сбежавшие вернулись. А вот Аллу Пугачеву ей в этой связи очень жаль.

«Мне очень жалко Аллу Борисовну. Она, действительно, в свое время была достоянием. Ну посмотрите, как она сама себя наказала. Здесь бы ее носили на руках. Она отказала сама себе в той славе, положению, когда ее любит вся страна. Она себе сама в этом отказала. Это гораздо страшнее, чем потерять деньги, замок в Грязи и еще что-то. Она там никому не нужна», - уверена Дружинина.

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Напомним, Пугачева с пятым мужем и детьми поселилась в Израиле. Собирается ли она вернуться в Россию, неизвестно.

По материалам интервью на YouTube-шоу «Эмпатия Манучи»