Жуткие боли: стало известно о новых мучениях Заворотнюк

Старшая дочь Анастасии Заворотнюк Анна недолго погостила в Москве и опять улетела в Эмираты. Почти год девушка живет в Дубае, куда отправилась вслед за мужем по работе. Но сладкой жизнь в роскошном мегаполисе казалась лишь издалека – на деле климат Персидского залива Заворотнюк-младшей не подошел, и Анна постоянно теперь мучается. Не успела брюнетка вернуться, как у нее снова случился приступ.

«Жутко болит спина, точнее, одна ее сторона, в районе поясницы. Может, потянула, а может — продуло. Больно двигаться», сообщила фолловерам девушка.

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