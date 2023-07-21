«У нее очень сложное положение»: Дружинина поведала о незавидной доле Орбакайте

Кристина Орбакайте оказалась в непростой ситуации, считает режиссер Светлана Дружинина. Она имеет в виду, что за последний год семью артистки разбросало по миру. Мать Алла Пугачева с детьми Лизой и Гарри переехала в Израиль, старший сын Никита Пресняков с женой сбежал в Америку, средний Дени Байсаров сначала исчез бесследно, а потом объявился в Европе.

Сама певица с мужем и дочкой живет в США, но мотается в Россию на заработки. И оказывается будто между двух огней.

«Мы с ней переписываемся. У нее очень сложное положение. Там мать, муж, чадо, а тут - Родина. Она придерживается точного нейтралитета. Кристина зарабатывает деньги тем, что умеет, и делает это более чем профессионально», - высказалась в интервью YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» о дочке Пугачевой Дружинина.

Орбакайте действительно никак не обозначала свою позицию. Но за последний год отметилась в нескольких скандалах. К примеру, в новогодние каникулы она снималась в шоу, где пела дуэтом с Игорем Николаевым. Звезды нарядились так, что образовали друг с другом желто-синее цветовое сочетание.

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