Анна Нетребко в купальнике блеснула манким декольте: оперная дива на пляже сразила народ — умопомрачительный вид

Анна Нетребко уже много лет выступает на сцене. Она стала одной из самых известных персон. Артистка не скрывает, что сталкивалась с проблемами в 2022 году, но перерыв в работе был недолгим. Она продолжает давать концерты. Недавно артистка с семьей приехала в Италию. На этот раз она устроила отпуск. Звезда красуется в ярких нарядах на курорте.
На этот раз Анна решила провести время на пляже. Она поделилась редкими фото, на которых красовалась в купальнике. Певица постройнела, но прикрыла область живота парео. Даже на отдыхе она дополнила лук аксессуарами, использовав модные очки в алой оправе. Нетребко блеснула своим манким декольте и стройными ножками.
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Потом оперная дива вышла на прогулку в шортиках и майке. Она наслаждалась теплой погодой. Артистка босиком прошлась по набережной.
«Только море и солнце по настоящему восстанавливают силы», – написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Анна. «Спинка ровненькая, сама хорошенькая, да еще и талант», «Фигура подтянутая, кожа в безупречном состоянии», «Господа отдыхающие, имейте совесть! Ну, как можно быть настолько блистательными даже на отдыхе?!», «Знойная красотка», — стали писать в Сети.
Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды