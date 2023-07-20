Анна Нетребко в купальнике блеснула манким декольте: оперная дива на пляже сразила народ — умопомрачительный вид

На этот раз Анна решила провести время на пляже. Она поделилась редкими фото, на которых красовалась в купальнике. Певица постройнела, но прикрыла область живота парео. Даже на отдыхе она дополнила лук аксессуарами, использовав модные очки в алой оправе. Нетребко блеснула своим манким декольте и стройными ножками.

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