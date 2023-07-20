Рудова в тонкой футболке засветила грудь без лифчика на глазах парней: засмущала Мамаева и Даву

Наталья Рудова уже давно стала известной персоной. За ее жизнью следят больше четырех миллионов подписчиков в Сети. Блондинка снялась в сериале «Татьянин день», а также не раз участвовала в телевизионных шоу. Она чата предстает на публике в смелых образах. В 39 лет звезда обладает стройной фигурой, но при этом не замужем.
На этот раз Наталья облачилась в новый повседневный аутфит. Она покрасовалась в джинсах и белой футболке. На плечи актриса накинула джинсовую куртку. Однако от лифчика она оказалась, поэтому засветила свою грудь. Рудову это не смутило. Она отправилась в массажный салон. Блондинка расслабилась перед важной встречей.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Вечером на набережной Рудова повстречалась с участниками шоу «Выжить в Дубае». За столом собрались: Ольга Серябкина, Дава, Павел Мамаев, Артем Калайджян. Актриса не стала переодеваться. Во время фотосессии она позировала рядом с парнями, который засмущала. Поклонники отметили, что Наталья в любой одежде выглядит привлекательно.