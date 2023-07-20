Саша Савельева засняла своего подросшего сына на пляже: Леон закопал мамины ноги в песочек (видео)

На этот раз Саша решила заснять наследника на пляже. Она играла с ним в песке. Малыш был в панамке. Он решил не строить замок, а закопать мамины ноги. При этом мальчик просил не двигаться певицу. Савельева его слушалась. На руках сына Сафонова были надувные нарукавники. Четырехлетний Леон еще учится плавать.

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