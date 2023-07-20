Саша Савельева засняла своего подросшего сына на пляже: Леон закопал мамины ноги в песочек (видео)

Саша Савельева уже много лет выступает на сцене. Она стала одной из самых известных исполнительниц. Несколько лет назад певица начала сольную карьеру, покинув группу «Фабрика». Она счастлива в браке с Кириллом Сафоновым. У пары растет сын Леон. Однако его лицо супруги до сих пор скрывают. В этом году они проводят время в Израиле.
На этот раз Саша решила заснять наследника на пляже. Она играла с ним в песке. Малыш был в панамке. Он решил не строить замок, а закопать мамины ноги. При этом мальчик просил не двигаться певицу. Савельева его слушалась. На руках сына Сафонова были надувные нарукавники. Четырехлетний Леон еще учится плавать.
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На этот раз Савельева успела сводить наследника на детский праздник. Она подловила его с друзьями, но засняла со спины. было видно, что мальчик подрос. «Какой он классный», «Голос приятный», «Леон точно унаследовал лучшее от родителей», «Может он станет строителем?», «Такой милый», — стали писать пользователи Сети.
Леон Сафонов. Фото: соцсети звезды