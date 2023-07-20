Саша Савельева засняла своего подросшего сына на пляже: Леон закопал мамины ноги в песочек (видео)

Саша Савельева. Фото: соцсети звезды

Певица поделилась редкими кадрами с наследником Кирилла Сафонова из Израиля.

Саша Савельева уже много лет выступает на сцене. Она стала одной из самых известных исполнительниц. Несколько лет назад певица начала сольную карьеру, покинув группу «Фабрика». Она счастлива в браке с Кириллом Сафоновым. У пары растет сын Леон. Однако его лицо супруги до сих пор скрывают. В этом году они проводят время в Израиле. 

На этот раз Саша решила заснять наследника на пляже. Она играла с ним в песке. Малыш был в панамке. Он решил не строить замок, а закопать мамины ноги. При этом мальчик просил не двигаться певицу. Савельева его слушалась. На руках сына Сафонова были надувные нарукавники. Четырехлетний Леон еще учится плавать. 

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На этот раз Савельева успела сводить наследника на детский праздник. Она подловила его с друзьями, но засняла со спины. было видно, что мальчик подрос. «Какой он классный», «Голос приятный», «Леон точно унаследовал лучшее от родителей», «Может он станет строителем?», «Такой милый», — стали писать пользователи Сети.

Леон Сафонов. Фото: соцсети звезды

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