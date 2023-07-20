«Бодрумские девчонки»: Ксения Бородина в алом мини-платье устроила шопинг с моложавой мамой и дочками

Ксения Бородина уже много лет снимается для ТВ. Она продолжает вести шоу «Дом-2». Порой телеведущая посещает вечеринки и премии. Она не скрывает, что любит носить дорогие наряды. После развода Ксения также часто путешествует. На этот раз она проводит лето в Турции. Звезда уже почти месяц снимает виллу в Бодруме, где отдыхает с родными и друзьями.
На этот раз Ксения решила устроить шопинг. Она приехала в торговый центр, где присмотрела себе наряды Chanel. С телеведущей была мама Инна Булатовна, а также дочки: Маруся и Теона. Они сделали совместное фото после покупок. Бородина покрасовалась в алом мини-платье и сандалиях с плетением Chanel.
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Ксения Бородина с мамой и дочками. Фото: соцсети звезды
«Бодрумские девчонки! Кстати, хотела у вас спросить, вам нравится как мои девочки одеваются? Вы сами одеваете своих детей или они самостоятельны в этих вопросах. Честно скажу, просто хочу поднять этот вопрос, не потому что лично меня эта тема волнует, я то очень довольна, тем более они уже начали сами себе выбирать одежду. Просто пару дам мне тут написали, что им как-то не взросло. А зачем с этим спешить?» – заявила Бородина.
«Я разрешаю красивый маникюр, уходы, минимум мейка всегда пожалуйста, в конце концов это девочки. Все еще будет и придет. Это прекрасное чувство наблюдать за их взрослением», – добавила она.