«Бодрумские девчонки»: Ксения Бородина в алом мини-платье устроила шопинг с моложавой мамой и дочками

«Бодрумские девчонки! Кстати, хотела у вас спросить, вам нравится как мои девочки одеваются? Вы сами одеваете своих детей или они самостоятельны в этих вопросах. Честно скажу, просто хочу поднять этот вопрос, не потому что лично меня эта тема волнует, я то очень довольна, тем более они уже начали сами себе выбирать одежду. Просто пару дам мне тут написали, что им как-то не взросло. А зачем с этим спешить?» – заявила Бородина.

«Я разрешаю красивый маникюр, уходы, минимум мейка всегда пожалуйста, в конце концов это девочки. Все еще будет и придет. Это прекрасное чувство наблюдать за их взрослением», – добавила она.