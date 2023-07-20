«Ох, голый орех напоказ»: Ольга Бузова в прозрачном платье с откровенным разрезом лишила поклонников дара речи

Ольга Бузова уже много лет строит карьеру. Она стала известной телеведущей в России. Зачастую артистка старается удивить поклонников. Она облачается в яркие наряды и экспериментирует с имиджем. Этим летом блондинка снова снимается в Африке. Она взяла с собой целый чемодан вещей. Звезда то и дело предстает в откровенных образах.
Накануне на съемках Ольга появилась в черном просвечивающем платье с откровенными разрезами. Она надела лишь нижнее белье из тонких веревочек. На площадке появились молодые люди. Артистка подбежала к ним, чтобы обнять. При этом она обнажила свои ягодицы. Бузова привлекла к себе внимание людей в саванне.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Бузова. Многие осыпали ее комплиментами. Но некоторые осудили звезду. «Прото шик», «Ой, а почему полуголая?», «Показалось, что вообще без трусиков», «Как повисла на парне», «Очень соблазнительный вид», «Ох, голый орех напоказ», «Подарите ей одежду», «В пляжном уже ходит», — стали писать в Сети.