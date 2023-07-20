«Ох, голый орех напоказ»: Ольга Бузова в прозрачном платье с откровенным разрезом лишила поклонников дара речи

Накануне на съемках Ольга появилась в черном просвечивающем платье с откровенными разрезами. Она надела лишь нижнее белье из тонких веревочек. На площадке появились молодые люди. Артистка подбежала к ним, чтобы обнять. При этом она обнажила свои ягодицы. Бузова привлекла к себе внимание людей в саванне.

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