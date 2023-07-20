Кристина Асмус в намокшем купальнике засветила свои «сочные» округлости: подставила солнцу манкое декольте

Кристина Асмус уже много лет снимается в кино. Она стала известной еще в юности, когда снялась в сериале «Интерны». Однако теперь ее многие знают, как актрису, готовую на смелые постельные сцены. После развода с Гариком Харламовым она также стала чаще носить откровенные наряды и демонстрировать достоинства фигуры в Сети.
На этот раз Асмус проводит отпуск в Турции. Она решила показать, как дочка Анастасия не дает ей скучать. Актриса не только покаталась с водной горки, но и поплескалась в бассейне. Она предстала в купальнике шоколадного цвета. Кристина засветила роскошное декольте и округлые бедра. Наследница стреляла в нее из водного пистолета.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Кристина. Она не скрывает, что поправилась, но это не смущает звезду. «Какая фигурка», «Просто богиня», «Ох, поправилась», «Такая шикарная», «Сочная», «Ого, вот это мамасита», «Просто слов нет», «Тут есть на что посмотреть», — стали писать подписчики.