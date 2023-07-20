Кристина Асмус в намокшем купальнике засветила свои «сочные» округлости: подставила солнцу манкое декольте

На этот раз Асмус проводит отпуск в Турции. Она решила показать, как дочка Анастасия не дает ей скучать. Актриса не только покаталась с водной горки, но и поплескалась в бассейне. Она предстала в купальнике шоколадного цвета. Кристина засветила роскошное декольте и округлые бедра. Наследница стреляла в нее из водного пистолета.

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