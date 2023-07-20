Наталья Подольская в золотистом мини-бикини блеснула идеальной фигурой в Египте: пляж ахнул от красоты

Наталья Подольская уже много лет строит карьеру на сцене. Она продолжает давать концерты и выпускать песни. Порой певица демонстрирует роскошные наряды, появляется на премиях и фестивалях. Она иногда выступает с мужем Владимиром Пресняковым. Они успешно строят карьеру и растят сыновей: Артемия и Ивана. Но этим летом звезда предпочитает отдыхать.
На этот раз Подольская после Испании решила продолжить отпуск в Египте. Она проводит там время с детьми и своей сестрой-двойняшкой. Каждый день певица нежится на солнце. На этот раз она предстала в золотистом мини-бикини. Артистка захотела позагорать на гамаке. Она обнажила свои точеные формы. Наталья сразила поклонников своей фигурой в 41 год.
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Наталья Подольская. Фото: соцсети звезды
Многие осыпали маму двоих детей комплиментами. «Стройная такая», «Отличные летние фото», «Ой, а пляж пустой?», «В такую жару вы загораете! Это смело», «Ах, какая точеная», «Купальник сидит превосходно», «Стали еще стройнее», — стали писать подписчики.