Наталья Подольская в золотистом мини-бикини блеснула идеальной фигурой в Египте: пляж ахнул от красоты

На этот раз Подольская после Испании решила продолжить отпуск в Египте. Она проводит там время с детьми и своей сестрой-двойняшкой. Каждый день певица нежится на солнце. На этот раз она предстала в золотистом мини-бикини. Артистка захотела позагорать на гамаке. Она обнажила свои точеные формы. Наталья сразила поклонников своей фигурой в 41 год.

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