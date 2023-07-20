«А девушка с перчинкой! Стоуна дразнишь?»: Валя Карнавал в тугих лосинах и на шпильках устроила страстные танцы на полу

Валя Карнавал за несколько лет смогла стать популярной. Она снимает ролики для соцсетей и появляется на фестивалях, как певица. В 21 год юная артистка ездит на дорогом автомобиле и носит наряды люксовых брендов. Примечательно, что она недавно рассталась с Сашей Стоуном. Они отменили свадьбу. Звезда отдохнула на Мальдивах и козырнула стройной фигурой на VK Fest.
На этот раз Валя решила показать кадры с занятий по стрип-пластике. Она в тугих лосинах, футболке и на каблуках исполнила жаркий танец на полу. Певица изгибалась, вставала на четвереньки и виляла бедрами. Она обнажила свой плоский живот. Карнавал исполнила чувственную связку, похваставшись своими точеными формами.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Валя. А вот танец блогерши многие раскритиковали. Ей пришлось оправдываться тем, что это только третье занятие. Певица заверила, что и сама понимает, что ей далеко до профессионалов. «А девушка с перчинкой! Стоуна дразнишь?», «Это горячо», «Чуток бревно», «Стройная, но пластика хромает», «Не хватает женского, кошачьего — грации», — стали писать в Сети.