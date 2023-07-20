«А девушка с перчинкой! Стоуна дразнишь?»: Валя Карнавал в тугих лосинах и на шпильках устроила страстные танцы на полу

На этот раз Валя решила показать кадры с занятий по стрип-пластике. Она в тугих лосинах, футболке и на каблуках исполнила жаркий танец на полу. Певица изгибалась, вставала на четвереньки и виляла бедрами. Она обнажила свой плоский живот. Карнавал исполнила чувственную связку, похваставшись своими точеными формами.

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