«Очень чуткий и добрый папа»: Татьяна Навка трогательно поздравила Александра Жулина с юбилеем

В соцсети Навка адресовала имениннику трогательный пост. Она также поделилась совместным фото с Жулиным.

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«Чемпион России, Чемпион Европы и Мира, бронзовый и серебряный чемпион Олимпийских игр, прославленный тренер будущих и уже состоявшихся Олимпийских чемпионов и призеров мировых соревнований.

Невероятно талантливый человек, с тонким виденьем и точным попаданием фигуристов в образы. Тренер, который умеет слышать и слушать своих подопечных, таким образом добиваясь наивысших результатов.

Очень чуткий и добрый папа, который просто обожает своих детей, умеет находить с ними общий язык, а когда надо наставлять и поддерживать. Уверена, что ещё много добрых и тёплых слов Саша, ты сегодня прочитаешь и услышишь в свой адрес.

Я же хочу пожелать олимпийского здоровья, талантливых учеников, личного и семейного счастья, а так же бесконечного вдохновения! И чтобы в твоей жизни 6.0 было всегда в твою пользу! Спасибо тебе за все», – написала звезда.