«Очень чуткий и добрый папа»: Татьяна Навка трогательно поздравила Александра Жулина с юбилеем

Татьяна Навка уже много лет занимается фигурным катанием. Она стала олимпийской чемпионкой. В свое время спортсменка тренировалась с Александром Жулиным. Они состояли в браке. Фигуристка даже родила дочку Сашу. Но супруги развелись, оставшись в хороших отношениях. 20 июля звезда поздравила бывшего мужа в юбилеем.
В соцсети Навка адресовала имениннику трогательный пост. Она также поделилась совместным фото с Жулиным.
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«Чемпион России, Чемпион Европы и Мира, бронзовый и серебряный чемпион Олимпийских игр, прославленный тренер будущих и уже состоявшихся Олимпийских чемпионов и призеров мировых соревнований.
Невероятно талантливый человек, с тонким виденьем и точным попаданием фигуристов в образы. Тренер, который умеет слышать и слушать своих подопечных, таким образом добиваясь наивысших результатов.
Очень чуткий и добрый папа, который просто обожает своих детей, умеет находить с ними общий язык, а когда надо наставлять и поддерживать. Уверена, что ещё много добрых и тёплых слов Саша, ты сегодня прочитаешь и услышишь в свой адрес.
Я же хочу пожелать олимпийского здоровья, талантливых учеников, личного и семейного счастья, а так же бесконечного вдохновения! И чтобы в твоей жизни 6.0 было всегда в твою пользу! Спасибо тебе за все», – написала звезда.
Татьяна Навка и Александр Жулин. Фото: соцсети звезды
Напомним, что Татьяна уже давно счастлива в браке с Дмитрием Песковым. Пара воспитывает дочку Надежду. А старшая наследница фигуристки часто видит с мамой и проводит с ней отпуск. Саша уже занимается своим бизнесом.