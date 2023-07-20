Ксения Бородина в тугом комбинезоне обнажила пышные полушария груди на публике: молния предательски разошлась

На этот раз Бородина решила поделиться новыми кадрами. Она предстала в тугом комбинезоне в спортзале. Телеведущая обнажила пышные полушария груди. Молния разошлась, продемонстрировав прелести знаменитости. Ксения не стала прикрывать свое декольте. Она показала постройневшую фигуру с упругими бедрами.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».