Ксения Бородина в тугом комбинезоне обнажила пышные полушария груди на публике: молния предательски разошлась

Ксения Бородина уже много лет строит карьеру. Она прославилась благодаря шоу «Дом-2». Теперь телеведущая регулярно появляется на публике. Она разбогатела, но не раз обжигалась в личной жизни. И в 40 лет Ксения снова свободна. Она держит себя в форме, щеголяет в смелых нарядах, делится пикантными кадрами. На отдыхе в Турции звезда не перестает тренироваться.
На этот раз Бородина решила поделиться новыми кадрами. Она предстала в тугом комбинезоне в спортзале. Телеведущая обнажила пышные полушария груди. Молния разошлась, продемонстрировав прелести знаменитости. Ксения не стала прикрывать свое декольте. Она показала постройневшую фигуру с упругими бедрами.
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Поклонники были впечатлены тем, как выглядит Бородина. Многие осыпали ее комплиментами. «Ого, вот это фигура», «Смотритесь бесподобно», «Ну до чего роскошная», «Какое декольте», «Словно в поиске мужчины», «Крутой наряд», «Становится, как все. Полуголая», «Грудь бы прикрыла», «Молния похоже не застегивается», — стали писать в Сети.