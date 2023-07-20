Мокрая Наталья Рудова предстала в чем мать родила: поделилась откровенными кадрами из душа

На этот раз Рудова решила выложить провокационное видео. Она предстала без одежды. Актриса показала, как принимает душ. Она намылила волосы, а по спине стекали струйки воды. Блондинка похвасталась тем, как ухаживать за локонами. Потом Наталья лишь прикрыла свои прелести полотенцем. Она покрасовалась на камеру.

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